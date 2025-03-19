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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو الغيط يدين محاولة استهداف موكب الرئيس الصومالي

احمد ابوالغيط
احمد ابوالغيط
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، اليوم الاربعاء ، عن إدانته للاعتداء الارهابي السافر الذي حاول استهداف موكب الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود" من قبل هجوم شنته حركة "الشباب" الارهابية في العاصمة مقديشو.

صرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بإن أبو الغيط اعرب عن استنكاره وادانته الشديدين للهجوم الارهابي، مؤكدا دعم الجامعة العربية الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الإرهاب وجميع أشكال التطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام دعا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استهداف موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حركة الشباب الإرهابية