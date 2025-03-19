محمد سامي بعد تصدر أعماله المشاهدات: "أيوه رصلي حاجتي جنب بعض"

كشف المخرج محمد سامي عن تصدر حلقة أمس من مسلسل "إش إش" ومسلسل "سيد الناس"، لأعلى نسب مشاهدات بين الأعمال الدرامية، على إحدى منصات المتابعة على السوشيال ميديا.

ونشر المخرج محمد سامي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لترتيب الأعمال الدرامية والأكثر مشاهدة، ليظهر فيه مسلسل إش إش ومسلسل سيد الناس.

منشور المخرج محمد سامي

ويعلق سامي على منشورة "ايوه كده رصلي حاجتي جنب بعض كده حلو".

تعرضت أعمال الفنان محمد سامي لموجه من الهجوم من رواد ومتابعي السوشيال ميديا، خاصةً على أداء الشخصيات الفنية ضمن أعماله، والصرخات المفتعله التي يتحدث بها الفنانين المشاركين في أعماله.

يشار أن المخرج محمد سامي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلين، مسلسل إش إش بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ومسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد.