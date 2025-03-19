ترامب يلتقي الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مستشار الامن الوطني الإمارتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكا أساسيا في تأمين السلام في الشرق الأوسط.



وقال ترامب إن المناقشات الرئيسية - التي عقدت كجزء من الزيارة الرسمية للشيخ طحنون - ركزت على الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا، وساهمت في تسليط الضوء على "العلاقات الطويلة الأمد وروابط الصداقة" بين البلدين.



وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" على موقع "إكس"، إنه استضاف الشيخ طحنون لعقد اجتماعات وعشاء مساء الثلاثاء حضره أيضًا مسؤولون أمريكيون بارزون.



وكتب ترامب: "أظهر المساء العلاقات الطويلة الأمد وأواصر الصداقة بين بلدينا. الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة".



وأضاف: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة شريكتين في العمل على إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم، حيث تناولت المناقشات أيضًا سبل تعزيز شراكتنا مع بلداننا من أجل تعزيز مستقبلنا الاقتصادي والتكنولوجي."



وقال الشيخ طحنون إن المحادثات مع ترامب ركزت على مستقبل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد القائمة بين الحلفاء و"تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل الرخاء والتقدم".



وكتب الشيخ طحنون على موقع X: "تظل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال تسريع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية - وهي الركائز الأساسية للنمو والتنمية المستدامة".



وأضاف: "إن نهج قيادتي البلدين وسياساتهما الاقتصادية يمثل دافعا كبيرا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين."



والتقى الشيخ طحنون، الاثنين، مسؤولين من إدارة ترامب وقادة الأعمال في البيت الأبيض لمناقشة الذكاء الاصطناعي والتعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية.



وخلال الزيارة، التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويوسف العتيبة وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.



وقالت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة في منشور على موقع X إنهما التقيا بفانس "لمناقشة تعميق التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في دعم الاستثمار في الطاقة ووفرتها، والريادة التكنولوجية، وإطلاق العنان للنمو الاقتصادي غير المسبوق".