الخارجية الفلسطينية تطالب بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات رادعة تجبر الاحتلال على وقف الإبادة

طالبت الخارجية الفلسطينية، بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات رادعة تجبر الاحتلال على وقف الإبادة والتهجير والضم وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من غزة، يوسف أبو كويك، استشهاد ما يقرب من 14 فلسطينيا، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جراء قصف متجدد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضح، خلال تغطية حية، أنه بحسب مسعفين الهلال الأحمر هناك مواطنين استشهدا وأصيب خمسة آخرين تم قصفهم بطائرة مسيرة للاحتلال في خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأضاف، أن هناك إمرأة وطفل استشهدوا بجانب إصابة ثلاثة آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، شمال مدينة خان يونس، وكذلك أربعة مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غرب مدينة خان يونس.

وتابع، أن الجثامين الـ 4 للشهداء تم نقلهم بجانب عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب المدينة.