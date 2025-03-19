ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بجامعة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات والمدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها وتوعيتهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وأشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لمبادرة بداية وبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد إستهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها وذلك في حضور الدكتور عبد الله محمد مناع عميد الكليه والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية والدكتورة جهاد محمود مدير معمل الباراسيتولوجي بشركة المياه والسيد علي مدير إدارة استطلاعات الرأي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور أحمد كمال مدير إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الزقازيق

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تعريف الطلاب والطالبات بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي إستفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى التعريف بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعريف بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها وتم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وفتح باب الحوار لتلقي أسئلة وإستفسارات الحضور والرد عليها.