محافظ الشرقية يهنئ السيدة إلهام سمير بسام لفوزها بلقب الأم المثالية

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية السيدة إلهام سمير بسام المقيمة بقرية الجعافرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية لعام 2025 ، وذلك لما قدمته من تضحيات وكفاح في رعاية زوجها المريض لسنوات طويلة وكذلك تربية أبنائها تربية صالحة ، فالإبن الأكبر تخرج ليصبح طبيبًا صيدلياً ، بينما أصبح الإبن الثاني ضابط مهندس ، أما الإبنة فهي تعاني من إعاقة ذهنية ، ولكنها لم تتخلّ عنها أبدًا، وحرصت على ترسيخ وغرس القيم والمبادئ وحب الوطن في نفوس أبنائها ليكونوا أفراداً نافعين في المجتمع لتستحق بذلك لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام .

أكد محافظ الشرقية إعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم فى بناء وتنمية الوطن، رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والاقتصادية الصعبة .

وجه محافظ الشرقية، تحية إعزاز وتقدير لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.