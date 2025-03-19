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الأربعاء 19 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم  الاربعاء حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار علي جنوب الصعيد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء .

كما يشهد  اليوم الاربعاء نشاط رياح على كافة الانحاء،  وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على مناطق متفرقة .

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  35 للعظمي والصغري 17 درجة .

 

 

الارصاد حالة الطقس اليوم الأربعاء