اليوم.. كولر يعود من سويسرا لقيادة الأهلي في كأس الرابطة

يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الإجازة القصيرة التي حصل عليها وسافر إلى بلاده.

وحصل كولر على إجازة لمدة أسبوع قضاها في سويسرا مع أسرته عقب 24 ساعة من انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي غدا الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية "كأس عاصمة مصر" والتي تقام على ملعب السلام.

وعقد الجهاز الفني الذي يقوده حاليا سامي قمصان، محاضرة للاعبين خلال تدريبات أمس لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة، بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.