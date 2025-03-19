محافظ دمياط يتابع إنشاء مطبات بطريق السيالة للحد من الحوادث

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الأعمال التي تقوم بها مديرية الطرق لتنفيذ مطبات للتهدئة بطريق السيالة / بورسعيد، وذلك خلال مروره بالمنطقة صباحا.

وتابع الدكتور أيمن الشهابي مع المهندس طارق بدوى مدير المديرية، موقف الأعمال، حيث تبدأ من مفارق العنانية حتى طريق شطا، بتنفيذ مطبات للتهدئة بأماكن التقاطعات والدورانات، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث وجه المحافظ بالالتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ، ولفت إلى أنه تم التوجيه بتنفيذ المطبات استجابةً لمطالب الأهالي لضبط سرعة السيارات بالطريق والحد من الحوادث.

وأوضح، أن هناك إنجاز في رصف الطرق الداخلية والرئيسية التي تشهدها قرى ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط حيث شهد هذا القطاع تقدمًا ملحوظًا في مشروعات رصف الطرق الداخلية والرئيسية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 70% للطرق الداخلية و76% للطرق الرئيسية حتى تاريخ 17 مارس 2025.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من رصف الأسفلت في الطرق الداخلية في عدة قرى بنسبة 100%، وهي: "اللوزي، وتفتيش ثانٍ، والمحمدية، وكفر المنازلة، والنواصرية، وكفر سعد البلد، والزهراء"، كما يجري استكمال أعمال الرصف في القرى التالية: "الإبراهيمية القبلية، والإسماعيلية، والتوفيقية، والسعيدية القبلية، والسعيدية البحرية، والحسينية، السوالم، والمرابعين الشرقية، ومنشية ناصر، وأبو راشد، والوسطاني، والابراهيمية البحرية، والعباسية، وكفر شحاتة، أما القريتان التاليتان، فقد تم تنفيذ التسويات بهما ويجري استكمال الأعمال: "البدراوي، ودار السلام".

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في الطرق الرئيسية بلغت 76%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ بعض الطرق بنسبة 100%، وهما "محور فارسكور": الرابط بين طريق دمياط شربين الشرقي والغربي، و"طريق 801": طريق كفر البطيخ - أبو النوم، و"طريق كفر البطيخ - دمياط الجديدة".

وأضاف، يجري استكمال أعمال الرصف في الطرق التالية: "طريق دمياط - شربين الغربي": وصلت نسبة الإنجاز إلى 93%، و"طريق دمياط - السواحل - كفر البطيخ": وصلت نسبة الإنجاز إلى 98%، والطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي": بطول 18 كم، وصلت نسبة الإنجاز إلى 84%، والطريق الدائري لمركز كفر سعد: وصلت نسبة الإنجاز إلى 30%.