لجنة الأمن الوطني في باكستان تطالب بالتنفيذ الفوري لخطة القضاء على الإرهاب

أدانت اللجنة البرلمانية للأمن الوطني اليوم بشدة موجة الأنشطة الإرهابية الأخيرة ودعت إلى التنفيذ الفوري لخطة العمل الوطنية واستراتيجية للقضاء على الشبكات الإرهابية ومواجهة الدعم اللوجستي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لشجاعة وإقدام وخبرة قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون المهنية في مكافحة الإرها ،مؤكدة التزام باكستان الثابت بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.

كما أعربت اللجنة عن تضامنها مع الأسر المتضررة من الأنشطة الإرهابية. قرأ رئيس الوزراء شهباز شريف الإعلان الذي اعتمدته اللجنة البرلمانية بالإجماع. وعقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا اليوم برئاسة رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق. أشادت اللجنة بشجاعة وإقدام وخبرة قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون المهنية في مكافحة الإرهاب. وأكد المنتدى على ضرورة وجود إرادة سياسية استراتيجية وموحدة لمواجهة هذا التهديد بكل قوة الدولة ودعا إلى توافق وطني في مكافحة الإرهاب.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تزايد إساءة استخدام الجماعات الإرهابية لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية وتجنيد المتابعين وتنسيق أنشطتها .

أكدت اللجنة دعمها الثابت للقوات المسلحة الباكستانية وأجهزة إنفاذ القانون، وأقرت بتضحياتها الجسيمة وعزمها على الدفاع الوطني، مؤكدةً وقوف الأمة جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات في الحرب ضد الإرهاب. وأكدت اللجنة مجددًا أنه لن يُسمح لأي مؤسسة أو فرد أو جماعة متورطة في التعاون مع العدو لزعزعة استقرار باكستان وأمنها، بالقيام بذلك. كما أعربت اللجنة عن أسفها لعدم مشاركة بعض أعضاء المعارضة، وأكدت مجددًا أن عملية التشاور ستستمر في المستقبل.

حضر الجلسة رئيس الوزراء شهباز شريف وأعضاء اللجنة البرلمانية والقيادات السياسية ورئيس أركان الجيش الفريق أول سيد عاصم منير، وكبار المسؤولين من الجيش وأجهزة الاستخبارات في الحرب ضد الإرهاب.