تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1102 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 646 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 456 شاحنة و6 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 4500 طن بضائع 440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1730 راكب بموانيها.

