مباراة الحسم .. الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الكرة الطائرة

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الأربعاء إلى صالة الدكتور حسن مصطفى التي تستضيف مباراة الحسم بين الأهلي والزمالك في “بلاى أوف” نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025، لتحديد المتأهل إلي النهائى.

وحقق فريق طائرة الأهلي الفوز في أولى مواجهات “البلاى أوف” بنتيجة 3-1 يوم الأحد الماضي، قبل أن يعود الزمالك للمنافسة ويفوز بنتيجة 3-1 أيضا في المواجهة الثانية أمس الثلاثاء ليتم اللجوء إلى المباراة الحاسمة والفاصلة، يحث تقام مباريات الأدواء الإقصائية بنظام البلاى أوف على مدار يومين، ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز في مواجهتين.

مشوار الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطائرة

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

بينما صعد فريق طائرة الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

الزمالك يسعى للثأر من الأهلي

استطاع فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.