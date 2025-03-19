الشهابي: تنفيذ 76% من طرق حياة كريمة في دمياط

قال الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إن محافظة دمياط تشهد معدلات إنجاز غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز كفر سعد في دمياط وهي المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظة حيث انه يتابع تنفيذ مشروعات مثل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

وأضاف محافظ دمياط في تصريحات له، أن هناك إنجاز في رصف الطرق الداخلية والرئيسية التي تشهدها قرى ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط حيث شهد هذا القطاع تقدمًا ملحوظًا في مشروعات رصف الطرق الداخلية والرئيسية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 70% للطرق الداخلية و76% للطرق الرئيسية حتى تاريخ 17 مارس 2025.

واستكمل، كما تم الانتهاء من رصف الأسفلت في الطرق الداخلية في عدة قرى بنسبة 100%، وهي: "اللوزي، وتفتيش ثانٍ، والمحمدية، وكفر المنازلة، والنواصرية، وكفر سعد البلد، والزهراء"، كما يجري استكمال أعمال الرصف في القرى التالية: "الإبراهيمية القبلية، والإسماعيلية، والتوفيقية، والسعيدية القبلية، والسعيدية البحرية، والحسينية، السوالم، والمرابعين الشرقية، ومنشية ناصر، وأبو راشد، والوسطاني، والإبراهيمية البحرية، والعباسية، وكفر شحاتة، أما القريتان التاليتان، فقد تم تنفيذ التسويات بهما ويجري استكمال الأعمال: "البدراوي، ودار السلام".

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في الطرق الرئيسية بلغت نسبة 76%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ بعض الطرق بنسبة 100%، وهما "محور فارسكور": الرابط بين طريق دمياط شربين الشرقي والغربي، و"طريق 801": طريق كفر البطيخ - أبو النوم، و"طريق كفر البطيخ - دمياط الجديدة".

ونوه إلى أنه يجري استكمال أعمال الرصف في الطرق التالية: "طريق دمياط - شربين الغربي": وصلت نسبة الإنجاز إلى 93%، و"طريق دمياط - السواحل - كفر البطيخ": وصلت نسبة الإنجاز إلى 98%، والطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي": بطول 18 كم، وصلت نسبة الإنجاز إلى 84%، والطريق الدائري لمركز كفر سعد: وصلت نسبة الإنجاز إلى 30%.

وأشار إلى أن نسب الانجاز في "طريق أبو النوم - كفر الغاب وصلت إلى 50%، وطريق 18 السوالم - ميت أبو غالب - كفر سعد": إلى 27%، وطريق المحمدية – العمارة":تم الانتهاء من تنفيذ هذا الطريق بنسبة 100% تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، بما في ذلك رفع كفاءة ورصف الطرق لتحسين الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وفي هذا الإطار، يجري حاليًا رفع كفاءة ورصف طريق العباسية الرئيسي، بدءًا من طريق 801 وحتى مدخل قرية تفتيش ثان، وذلك استكمالًا لخطة مديرية الطرق في تحسين البنية التحتية بالمركز والقرى التابعة له.