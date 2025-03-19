وزير الصناعة: تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ليس أمرا سهلا

نظمت وزارة النقل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة احتفالية لتكريم 52 سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارتي الصناعة والنقل والهيئات والشركات التابعة لهما ، برعاية وحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وقيادات الوزارتين , وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، باعتبارها شريكًا أساسيًا فى بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة فى النهوض بالمجتمع ،

وفى بداية كلمته خلال الاحتفالية نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة العاملات بوزارتي الصناعة والنقل بمناسبة شهر رمضان الكريم و الاحتفال بعيد الأم وتقدير سيادته لكل امرأة وأم مصرية ، وأضاف الوزير موجها حديثه للحضور من الأمهات العاملات في وزارتى الصناعة والنقل ، "كل عام وأنتن مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتن صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة كل عام وأنتن مصدر السعادة والبهجة والدعم في وقت الشدة" مؤكدا اعتزازه بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليدًا سنويا للتعبير من خلاله عن جزء يسير من احترام دور المرأة الجليل كشركاء في الكفاح والنجاح والبناء والعمل، مضيفا أن المرأة "الأم"، هي الظهر الساند، نبع الخير الذي لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط أو قيود، هي الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم وسلامهم النفسي، معلمة القيم والحكمة والمبادئ، الأم المصرية لا يفي قدرها أية كلمات مهما طالت، ولا أية تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى أن المرأة المصرية بصفة عامة أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم، وأنها في سبيل اسرتها وأولادها تقدم الكثير من التضحيات، وأثبتت جيلًا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته، وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها، تبنيها في صبر ودأب، وتقيمها بالرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يومًا تجاه مجتمعها ووطنها، بل تحملت المسئوليتين معًا، بقوة تحمل تليق بها، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق، والظروف الملائمة والميسرة، لتستطيع تحمل تلك المسئوليات الجسام.

وأوضح الوزير خلال كلمته ان المرأة تحظى بدعم القيادة السياسية، وبمؤسسات الدولة القوية، وبرجالها الواثقة الابية، فلا مجال ولا وقت للضعف أو للفتور مهما كبرت التحديات أو كثرت المحن، مشيرا أن الاستثمار في البشر والتنمية المستدامة ،لن يتأتى إِلا بتحقيق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بالتسلح بالعلم، وبتعزيز الوعي، وبالمشاركة في الانتاج والحماية الاجتماعية.

وقال الوزير " أود أن أشد على يد الأمهات العاملات اللواتي يجمعن بين أدوارهن المهنية والأمومة، إن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ليس أمرًا سهلاً، ولكن هؤلاء الأمهات يقدمن قدوة رائعة لأبنائهن وللمجتمع بأسره فهم يعلمون أطفالهم قيم العمل الجاد والتفاني في سبيل تحقيق النجاح" .

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالسيدات المتميزات القائدات في عملهن، اللاتي لم ولن يألوا جهدا في الحرص والتفاني في العمل وتقديم أفضل ما عندهن، مؤكدا أن جهودهن المتميزة وإصرارهن على تحقيق النجاح يسهمان بشكل كبير في تطوير وزاراتي الصناعة والنقل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، لافتا انهم نماذج يحتذى بهم في المثابرة والعطاء، ومنوها انه يرى قدوات حسنة لقيادات شابة بوزارتي الصناعة والنقل معتبرا وجودهم مصدر فخر للجميع.

وأكد أن جميع العاملين فة وزارة النقل مستمرون في استكمال النهضة الكبيرة في مختلف القطاعات لاسيما تطوير البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي بدء تنفيذها منذ عام 2014 وفقا للخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل فىلا مصر بما يساهم في خدمة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال المواطنين مثل القطار الكهربائى السريع الذى سيغير وجهه مصر والمونوريول ومترو الإسكندرية وغيرها من المشروعات الهامة التي ستشكل تحولا كبيرا وتطورا هائلا في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة

وتابع أنه على ثقة تامة بان قطاع الصناعة يخطو بخطوات ثابته نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان هذا التقدم في قطاع الصناعة سيتحقق بسواعد أبنائها وبالعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف وبتسابق الجميع على مدار الساعة لتطوير هذا القطاع الحيوى الهام الذى يساهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومى وهو هدف تعمل وزارة الصناعة على تحقيقة

وفي نهاية كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل العاملات في وزارتي الصناعة والنقل في الإدارات المختلفة، على دورهن الفعال في تحقيق سياسة الوزارتين وأهدافهم على مر السنوات، موضحا أن دورهن كان أساس فى تحقيق ما تم من إنجازات، وأساس فى الانجازات المحققة مستقبلاً، منوها انهم بذلن الكثير من الجهد والإخلاص في أعمالهن للوصول إلى أفضل أداء ممكن، يستحقوا عليه اليوم كل الشكر والتقدير والاحترام.

من جانبهن ، أعرب المشاركات في هذه الاحتفالية بتقدير القيادة السياسية للامهات المصريات العاملات في مختلف القطاعات لاسيما قطاعي الصناعة والنقل مؤكدين على معاهدتهم للشعب المصري العظيم على مواصلة مشوار التقدم والازدهار الذى تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصبح مصر في مصاف الدول الكبيرة في قطاعي الصناعة والنقل

وفى ختام الاحتفالية كرم الوزير عدد 52 من الأمهات العاملات في وزارتى الصناعة والنقل تجسيدا لدورهن الكبير في النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاعى الصناعة والنقل الى جانب دورهن في تربية اجيالا جديده من الأبناء تساهم في عملية التطور الشاملة في مصر وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات .