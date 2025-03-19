شارك واكسب.. جامعة قناة السويس تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية للمهارات الكشفية

أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الفعاليات والمسابقات الرمضانية التي يتم تنظيمها تسهم في تنمية روح التعاون والتحدي بين الطلاب، مثنيًا على الجهود المبذولة لتنظيم مسابقة "شارك واكسب" ضمن الأنشطة الرمضانية،

التي شهدت مشاركة متميزة من جوالي وجوالات الجامعة، وعززت لديهم القيم الجماعية والمهارات الكشفية.

وفي ذاك السياق ،كرّم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين في مسابقة مشيدًا بروح التنافس الإيجابي التي أظهرها المشاركون، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز القدرات الكشفية وتنمي مهارات القيادة والعمل الجماعي.

أقيمت المسابقة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، وبإشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هبة عبد المنعم، مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبحضور الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية ، وبمتابعة من إدارة الجوالة والخدمة العامة بقيادة ابتسام سليم.

وشملت المسابقة عدة تحديات كشفية، من بينها "البحث عن الكنز"، و"معلومات كشفية"، و"أسرع نصب خيمة"، و"اجتياز المتاهة"، حيث أظهرت الفرق المشاركة مهارات متميزة في التعاون والعمل الجماعي، وسط أجواء تنافسية حماسية.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد عبد النعيم بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تقديم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين المتعة والتعلم، وتوفر للطلاب بيئة تفاعلية تعزز مهاراتهم وتثري تجربتهم الجامعية خلال الشهر الكريم.

