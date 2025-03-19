جامعة قناة السويس تستعرض أنشطة الكليات والتعاون الأكاديمي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في دعم الأنشطة البيئية والتنموية، مشيدًا بجهود الكليات في تنظيم الفعاليات التي تعزز وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتكنولوجية وتدعم الابتكار في مجالات الاستدامة.

كما شدد مندور على أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسات المختلفة لتعزيز فرص البحث والتدريب للطلاب والخريجين.

جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع عقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته رقم (322).

وخلال جلسة، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المجلس استعرض عددًا من الفعاليات والمبادرات، من بينها الإعلان عن مسابقة "أفضل فكرة لتدوير المخلفات الزراعية"، والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للحد من النفايات الزراعية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة في المشروعات البيئية.

كما ناقش المجلس تقرير البرنامج التليفزيوني "استشارة طبية"، الذي تم إنتاجه بالتعاون بين كلية الطب والمستشفيات الجامعية والقناة الرابعة، حيث قدم نخبة من أساتذة الطب استشارات طبية متعلقة بالصيام وشهر رمضان الكريم.

وقدمت كلية السياحة والفنادق تقريرًا حول مؤتمرها البيئي الأول بعنوان "السياحة المستدامة والتحديات البيئية: نحو حلول مبتكرة لمستقبل أخضر"، بالإضافة إلى تقرير حول الجائزة التي حصل عليها طلابها من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ضمن مسابقة "مصر بعيون جديدة"، والتي تتضمن رحلة إلى الإسكندرية لزيارة معالمها السياحية.

وأعلنت كلية طب الأسنان عن موعد مؤتمرها البيئي والملتقى التوظيفي في 17 أبريل، فيما حددت كلية التمريض 29 أبريل لمؤتمرها البيئي، و29 و30 أبريل لأسبوعها البيئي، كما أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن ملتقاها التوظيفي في 30 أبريل.

وفي إطار تعزيز التعاون البحثي والتدريبي، ناقش المجلس بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس، ممثلة في كلية الحاسبات والمعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، لدعم الأبحاث والإشراف العلمي وتدريب الطلاب والخريجين. كما نفذت الكلية، ضمن مبادرة "شباب واع.. غدًا أفضل"، ندوة توعوية حول مخاطر الأمن السيبراني وخطر الشائعات، وأعلنت عن تنظيم مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة".

كما اعتمد المجلس تقرير كلية الهندسة حول ندوة "رصد حركة راكبي الدراجات في شوارع الإسماعيلية"، والتي أقيمت الشهر الماضي، فيما حددت الكلية الأسبوع الثاني من يوليو موعدًا لملتقاها التوظيفي، وأبريل المقبل موعدًا لمؤتمرها البيئي.

وقدمت كلية الألسن تقريرًا حول ندواتها التي عُقدت الشهر الماضي، والتي تناولت موضوعات مثل "مسار الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي"، و"السياحة الداخلية: كيف يمكن اكتشاف مصر من قبل أبنائها"، والتي تمت بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق لتعزيز وعي الطلاب بالسياحة المحلية. كما نظمت ندوة بعنوان "الشباب وفكر المشاركة المجتمعية"، وأخرى بعنوان "مواجهة التطرف من خلال مواجهة فكرية"، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية وإدارة تدريب أفراد المجتمع.

وفي سياق الجهود البيئية، قدمت كلية العلاج الطبيعي تقريرًا حول أسبوعها البيئي ومؤتمرها البيئي حول الإصحاح البيئي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرض معهد الاستزراع السمكي مقترحًا لدورات تدريبية مخططة بين أبريل ويوليو 2025، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة ودعم الموارد الذاتية.

واعتمد المجلس تقرير معهد الدراسات الأفروآسيوية حول مؤتمره البيئي الأول، الذي نُظم بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا تحت شعار "نحو بيئة مستدامة.. دور البحث العلمي والأسرة".

واختتم الاجتماع باعتماد تقرير معرض "الحرف اليدوية والتراثية" في دورته السادسة والثلاثين، الذي أُقيم بالتعاون مع كلية الطب البيطري، كلية التجارة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

انعقد المجلس تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عموم القطاع، وأحمد محمد حسن، أمين المجلس.