كأس عاصمة مصر.. أفشة يشارك في مباراة الأهلي أمام إنبي غدا

يعود محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مباريات الفريق بداية من مواجهة إنبي غدا في كأس الرابطة.

ويلتقي الأهلي مع إنبي في التاسعة ونصف مساء غدا الخميس على ملعب السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرباطة "كأس عاصمة مصر".

وشارك "أفشة" في تدريبات الأهلي الجماعية للمرة الأولى أمس الثلاثاء على ملعب التتش بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الأهلي في الفترة الماضية.

إصابة محمد مجدي أفشة

وكان محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادي الاهلي تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة في تدريبات الأهلي قبل مباراة القمة 129 أمام الزمالك بالدور الأول للدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

استعدادات الأهلي لمواجهة إنبي

ويختتم الفريق الأول تدريباته غدا الأربعاء بقيادة سامي قمصان المدرب العام استعدادا لمواجهة إنبي غدا على ملعب السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر مع أندية إنبي وطلائع الجيش وفاركو ويسعى للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.