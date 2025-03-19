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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا يجيد السباحة.. تفاصيل غرق طالب في نيل العياط

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل غرق طالب في مياه النيل بمنطقة العياط، حيث تبين أن المتوفي نزح للنيل وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق طالب في مياه النيل بمنطقة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي نزح للنيل هربا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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