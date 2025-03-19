أحمد السبكي: فيلم شقو أعلى إيرادات في تاريخي والفرح الأقرب لقلبي

كشف المنتج أحمد السبكي عن الفيلم الأكثر تحقيقاً للإيرادات، على مدار تاريخه الإنتاجي وهو فيلم شقو للفنان عمرو يوسف.

وتابع المنتج أحمد السبكي في تصريحات له خلال استضافته في بودكاست كاست "ليك لوك"، تقديم الفنان عمر متولي، أن فيلم شقو تعدى في الإيرادات الـ ٧٠ مليون جنيه، وهو الرقم الأكبر في تاريخه، منذ بداياته في الإنتاج السينمائي وحتى الآن.

وأكمل السبكي حديثه أن فيلم الفرح هو الأقرب له خلال رحلته في عالم الإنتاج السينمائي، ويعتز به كثيراً، وله مكانه كبيرة في قلبه.

يشار إلى أن فيلم شقو ضم مجموعة كبيرة من النجوم الفنان عمرو يوسف، يسرا، محمد ممدوح، أمينة خليل، وغيرهم الكثير.