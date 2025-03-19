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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس الكنائس العالمي يهنئ رئيس أساقفة تيرانا ودوريس وسائر ألبانيا المنتخب

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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هنأ الدكتور القس  جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي ، الانبا يوحنا، رئيس الأساقفة المنتخب لتيرانا ودوريس وكل ألبانيا.

كتب بيلاي: "نسأل الله الثالوث الأقدس - الآب والابن والروح القدس - أن يرشدكم ويقويكم في خدمتكم الجديدة، وأنتم ترعون المؤمنين وتشهدون لإنجيل المسيح في ألبانيا وخارجها. إن انتخابكم رئيسًا لكنيسة ألبانيا هو اعترافٌ بحكمتكم اللاهوتية العميقة، وإيمانكم الراسخ، وخدمتكم الدؤوبة للكنيسة الأرثوذكسية في ألبانيا".

أعرب" بيلاي" عن امتنانها للدور الفاعل لرئيس الأساقفة المنتخب في الحركة المسكونية وانخراطه الطويل مع مجلس الكنائس العالمي. وقالت: "لقد حظي مجلس الكنائس العالمي ببركة مشاركة الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية في الحركة المسكونية، ولا سيما من خلال القيادة اللاهوتية والرعوية والروحية العميقة لرئيس الأساقفة الراحل أناستاسيوس". وأضافت: "تبدأ خدمتكم في وقتٍ يحتاج فيه العالم بشدة إلى الأمل والشفاء والمصالحة"

قدم “بيلاي” تأكيدات بالصلاة والدعم لغبطة البطريرك يوحنا، رئيس الأساقفة المنتخب لتيرانا ودوريس وكل ألبانيا.

واختتم بيلاي قائلة: "أسأل الله أن يمنحك الحكمة والقوة والسنوات المباركة في خدمتك المقدسة".

كما هنأ الأسقف الدكتور هاينريش بيدفورد-ستروم، رئيس اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، قائلاً: "لم يكن هناك خيار أفضل من هذا. بكل خبرتك، وقوتك الروحية، وعمقك اللاهوتي، وحضورك الرعوي، ستكون نعمة لكنيسة ألبانيا".

 

الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الأنبا يوحنا رئيس الأساقفة المنتخب لتيرانا ودوريس وكل ألبانيا الارثوذكسية الحركة المسكونية