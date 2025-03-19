هنا طه تحصد "جائزة أثر" تقديرا لجهودها في تعزيز الاستدامة ودعم المرأة

في تكريم يعكس دور القيادات النسائية في دعم التنمية المستدامة، حصلت هنا طه، رئيس قطاع العلاقات الإعلامية بشركة "ذا بروز" للعلاقات العامة، على "جائزة أثر" التي يمنحها المنتدى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر. وجاء هذا التكريم تقديرًا لمساهماتها في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ودعم المرأة في قطاع الإعلام، وإرساء ممارسات مستدامة ذات أثر إيجابي على المجتمع، وذلك تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والبيئة.

وأكدت هنا طه في كلمتها عقب التكريم أن تمكين المرأة ليس مجرد قضية حقوقية، بل هو ركيزة أساسية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مشددة على أهمية تبني المؤسسات لاستراتيجيات تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

يُعد المنتدى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة أكبر منصة تنموية في مصر، حيث يجمع بين ممثلي الحكومة، وقادة الأعمال، والخبراء المتخصصين في الاستدامة، لبحث سبل تعزيز التنمية المستدامة. وشهدت دورة هذا العام إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام على الاقتصاد والمجتمع.