برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلماني لوزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) كف البصر وفقد السمع التام ، والإعاقات الذهنية ممن درجه ذكاءهم 35 فأقل.

وأشارت متى في طلبها إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدا، لا يؤهلهم لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويا، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل لنحو 2000 جنيه، بخلاف وسائل المواصلات والإسعاف وغيرها من المصروفات لاستكمال الفحوصات، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر، رحمة بأصحاب الهمم وأسرهم من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم لايقل عمرها عن 10 سنوات، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا.

واقترحت بضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كلا من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب.