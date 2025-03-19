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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يستضيف زد في كأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره زد، في مواجهة مثيرة تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان قد تأكد غياب 11 لاعب عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد ، حيث يغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي المنضمين لمعسكر منتخب مصر الوطني وكذلك المحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده ، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليًا بدولة قطر.

فيما تضم قائمة المصابين كل من محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.

المصري بطولة كأس عاصمة مصر