السبت.. معسكر مغلق لمنتخب كرة السيدات للصالات

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية للصالات بقيادة نادر رشاد إقامة معسكر مغلق للمنتخب لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالة اللاعبات الفنية والبدنية وذلك يوم السبت الموافق 22 مارس المقبل.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الكرة النسائية للصالات والمقرر إقامتها من 22 ابريل حتى 30 من نفس الشهر.

المنتخبات المشاركة في بطولة الكرة النسائية للصالات

هذه المرة الاول التي تقام فيها هذه البطولة بمشاركة 9 منتخبات هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا يصعد منهم فريقان فقط لنهائيات كأس العالم.

وكان قد أكد نادر رشاد المدير الفني للمنتخب أن قرعة البطولة جاءت متوازنة إلى حد كبير وان كل المنتخبات ليس لديها معلومات فنية كافية عن بعضها لكن المؤكد أنها ستكون بطولة قوية وسيسعى المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم من خلالها.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصرى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه انجولا وغينيا.