الكرة النسائية.. تقرير عالمي يضع "حبيبة صبري" ضمن أفضل 25 موهبة كروية حول العالم

نشر موقع “جول” العالمي تقريرا عن افضل 25 موهبة كروية حول العالم في كرة القدم النسائية ، والتي اختص فيها بذكر حارسة مرمى نادي مسار حبيبة صبري والتي تصدرت الموهبة رقم ٢٠ ضمن المواهب الكروية في الكرة النسائية .

وقال التقرير عن حبيبة صبري “نظرًا لأن مصر تأهلت فقط لكأس الأمم الأفريقية مرتين، ولم تتأهل أبدًا لبطولة عالمية، فإنها لا تزال بعيدة عن أن تصبح قوة كبيرة في كرة القدم النسائية، ولكن يبدو أنها تضم واحدة من أكثر حارسات المرمى الواعدات في اللعبة. أظهرت حبيبة صبري جودتها للجميع في عام 2024، حيث ساعدت ماسار في تحقيق الثنائية في الدوري والكأس قبل الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات”.

واضاف التقرير عن حبيبة ، “هناك الكثير من الأسباب للتفاؤل بشأن إمكانيات هذه الشابة البالغة من العمر 19 عامًا. يظهر تركيزها الشديد في خطواتها المتميزة وتَمَركُزها، حيث تعتبر تلك المراهقة بارعة في صد الكرات بفضل وعيها ويقظتها وخفة حركتها. كما هو الحال مع أي حارس مرمى شاب، لا تزال هناك بعض المجالات للنمو، وستأتي التحسينات في القيادة والتوجيه مع العمر والخبرة. وتراكم صبري الكثير من الأخيرة أيضًا، حيث كانت الحارس الأول لماسار منذ ما يقرب من عامين بالفعل”.

وكانت قد احتلت المركز الاول في التصنيف اللاعبة فيكي لوبيز لاعبة برشلونة والأول شهيدرلي لاعبة بايرن ميونخ .