داء هنتنغتون.. المرض النادر الذي يهاجم الدماغ بصمت

داء هنتنغتون مرض نادر ولا يعرفه الكثير من الناس فهو يؤدي إلى تحلل الخلايا العصبية في الدماغ بمرور الوقت، ويؤثر الداء في حركات الشخص المصاب وقدرات التفكير لديه وصحته العقلية، وغالبًا ما ينتقل عبر وراثة جين متغير من أحد الوالدين، ويمكن أن تظهر أعراضه في أي وقت، لكن غالبًا ما يبدأ ظهورها خلال الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

ووفقا لـhealthline تبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عن المرض، ففي حال الإصابة بالمرض قبل عمر 20 عامًا، فتُسمى هذه الحالة داء هنتنغتون في اليافعين، وعند الإصابة بداء هنتنغتون مبكرًا، يمكن أن تختلف الأعراض وقد يتقدّم المرض بشكل أسرعد وتتوفر الأدوية التي تساعد على إدارة أعراض داء هنتنغتون، ولكن لا يمكن للعلاجات أن تمنع التدهور الجسدي والعقلي والسلوكي الناجم عن المرض.



*الأعراض:

يسبب حدوث اضطرابات حركية.

يسبب حالات صحية عقلية ومشكلات في التفكير والتخطيط.

تأثير كبير في القدرة الوظيفية.

اضطرابات الحركة

حركات اهتزازية أو متلوية لا إرادية.

تصلب العضلات أو تقلصها.

حركات بطيئة أو غير معتادة للعين.

خلل في المشي ووضعية الجسم والتوازن.

صعوبة في التحدث أو البلع.

يؤدي في الغالب إلى حدوث مشكلات في المهارات المعرفية.

مشكلات الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

اضطراب الوسواس القهري.

الهوس، يمكن أن يسبب مزاجًا حادًا وفرطًا في النشاط وسلوكًا اندفاعيًا وتقدير الذات بشكل مبالغ فيه.

الاضطراب ثنائي القطب، حالة تتناوب فيها نوبات الاكتئاب والهوس.

يشيع فقدان الوزن أيضًا لدى الأشخاص المصابين بداء هنتنغتون وخصوصًا مع تفاقم المرض.

صعوبة الانتباه.

انخفاض مفاجئ في الأداء المدرسي العام.

المشكلات السلوكية، مثل سلوك عدواني أو تخريبي.

التغيرات البدنية

عضلات متقلصة وصلبة تؤثر في المشي خصوصًا عند الأطفال الصغار.

حركات خفيفة لا يمكن السيطرة عليها، تعرف باسم الرعاش.

حالات السقوط المتكرِّرة أو التخبط أثناء الحركة.

نوبات الصرع.



*التشخيص والعلاج:

استشر اختصاصي الرعاية الصحية إذا لاحظت تغيرات في حركاتك أو حالتك العاطفية أو قدرتك العقلية.

قد يؤدي الاكتئاب الذي يرافق داء هنتنغتون إلى زيادة خطر الانتحار، وتشير بعض الأبحاث إلى أن خطر الانتحار يكون أكبر قبل التشخيص وكذلك عند فقدان الشخص استقلاليته.

لذلك سرعة زيارة الطبيب من اهم خطوات العلاج ويصف الطبيب الادوية المناسبة لكل حالة