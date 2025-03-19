الأوريجانو.. عشبة واحدة بأسماء متعددة وفوائد مذهلة

الأوريجانو أعشاب غير معروفة لدى اغلب الناس لان لديه أسماء متعددة في دول مختلفة مثل المرو، وحبق الشيوخ، وخرنباش، ومردقوش بري، يشبه تماماً كالزعتر البري، وهو نبات عطري يحتوي على مواد شديدة الفعالية مُطهرة، ومُضادة للسموم، وللتشنج، ومُسكنة للألم ومُهضمة ومُقشعة ومُهدئة ومُخفضة لضغط الدم ومُلينة، لديه ساقه التي تتفرع على شكل زوايا، ولونها ضارب للحمرة، ومن رائحته العطرية القوية والمُميزة.

والأوريجانو ينمو بقوة في الأرض الجافة كثيرة الحصى والمُعرضة للشمس، ويمكن إيجاده عند السواحل والجبال، وهناك أوريجانو حقيقي وهناك أوريجانو كاذب، لذا يجب التحقق من الاسم اللاتيني عند شراء الأوريجانو، والقيمة الغذائية للأوريجانو يُوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لكل 100جم من الأوريجانو الجاف، وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عنه وفقا لدراسة نشرت في مجلة (Research in Pharmaceutical Sciences):

*فوائد الأوريجانو:

قد يساعد الأوريجانو في التقليل من مشاكل الجهاز العصبي.

تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالراحة النفسية.

يقلل الأوريجانو من مشاكل الجهاز التنفسي.

يحتوى على مضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين الطبيعية.

قد يخفف من الآلام .

تطهير الجسم

يساعد على منع تساقط الشعر

قد يحسن الهضم.

تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.

يستخدم للتخفيف من مشاكل عسر الهضم.

يحسن صحة القلب.

طارداً للحشرات.

اضراره:

عدم استعمال الأوريجانو أثناء الحمل.

عدم استعماله إذا كان الطمث غزيراً.

عدم وضع زيت الأوريجانو الصافي على الجلد مُباشرة.

عدم الإفراط في استعمال الأوريجانو لأن له تأثير مُعاكس.

الإفراط في استعمال يُسبب الأرق والصداع النصفي.

خفض مُستويات السكر في الدم.

يجب عدم تناول الأوريجانو قبل إجراء العمليات الجراحية بأسبوعين.