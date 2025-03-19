شولتس: وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خطوة نحو السلام

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مكالمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الذي تم الإعلان عنه للتو يمكن أن يكون الخطوة الأولى المهمة على الطريق (نحو التسوية)".

وأضاف: "ينطبق الشيء نفسه على بدء المفاوضات الفنية حول وقف إطلاق النار في البحر. يجب أن تكون الخطوة التالية وقف إطلاق نار كامل، وبأسرع وقت ممكن".

وأكد المستشار الألماني مرة أخرى أنه "لا ينبغي اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة لجهة وضع النقاط على الحروف في شأن سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن معالجة أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

وأكد مصدر روسي لوكالة "سي إن إن"، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد للغاية واستمرت حوالي ساعتين.

وكان الزعيمان قد تحدثا آخر مرة في 12 فبراير الماضي، حيث استمرت المحادثات قرابة ساعة ونصف. ناقشا خلالها، من بين أمور أخرى، الوضع في أوكرانيا واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن تنظيم لقاء شخصي بينهما.