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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تخطط لزرع الألغام المضادة للأفراد على الحدود مع بيلاروس وروسيا

الجيش البولندي
الجيش البولندي
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صرح نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بيدا بأن بولندا تخطط لزرع الألغام المضادة للأفراد عند خط "الدرع الشرقي" للمنشآت الدفاعية على حدود بولندا مع بيلاروس وروسيا.

وأشار بيدا في حديث لإذاعة "RMF FM"، يوم الثلاثاء، إلى أن بولندا تحتاج إلى نحو مليون لغم مضاد للأفراد، وثمة نية لإنتاجها داخل البلاد.

وكان وزراء دفاع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا قد تقدموا بإعلان مشترك، يوم 18 مارس يقول إنهم قدموا توصيات لحكوماتهم بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد على خلفية ما وصفوه بـ "تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة".

يذكر أن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد دخلت حيز التنفيذ في عام 1999. وتعتبر 164 دولة أطرافا في الاتفاقية.

بولندا زرع الألغام المضادة للأفراد الحدود بيلاروس روسيا