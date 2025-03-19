مسؤول صينى: بكين تقدم أربع دفعات من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لى مينغ، إن الصين قدمت أربع دفعات من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وأكد لي - عندما طلب منه التعليق على تقارير تفيد بأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكى أعرب عن توقعاته بشأن تقديم الصين المساعدة في استعادة السلام وإعادة الإعمار حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الصين ستظل قوة إيجابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم، وقوة تقدمية لتحقيق العدالة والإنصاف في العالم.

وقال: "نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة في حدود قدراتنا وفقا لرغبات الأطراف المعنية، والتي تشمل بالطبع إعادة الإعمار بعد الحرب".