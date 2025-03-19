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الأربعاء 19 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول صينى: بكين تقدم أربع دفعات من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

بكين
بكين
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قال المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لى مينغ، إن الصين قدمت أربع دفعات من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وأكد لي - عندما طلب منه التعليق على تقارير تفيد بأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكى أعرب عن توقعاته بشأن تقديم الصين المساعدة في استعادة السلام وإعادة الإعمار حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الصين ستظل قوة إيجابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم، وقوة تقدمية لتحقيق العدالة والإنصاف في العالم.

وقال: "نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة في حدود قدراتنا وفقا لرغبات الأطراف المعنية، والتي تشمل بالطبع إعادة الإعمار بعد الحرب".

بكين مسؤول صيني المساعدات الإنسانية أوكرانيا روسيا