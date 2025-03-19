وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.. صور

وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب؛ لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل ٢١ مارس في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتضم بعثة منتخب مصر الأول ٢٤ لاعبا وهم محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويترأس البعثة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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