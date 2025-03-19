ترامب: الجنود الأمريكيون غير متورطين في الصراع في أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجنود الأمريكيين غير متورطين في الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يوجد جنود أمريكيون متورطون في هذا الصراع".

وأضاف: "تورط الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهو أمر سخيف تماما، لكن هناك أمورا غريبة تحدث في العالم".

وتابع: "أسعى جاهدا لإنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار إراقة الدماء أمر غير مقبول".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

وأكد مصدر روسي لوكالة "سي إن إن"، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد للغاية واستمرت حوالي ساعتين.

وكان الزعيمان قد تحدثا آخر مرة في 12 فبراير الماضي، حيث استمرت المحادثات قرابة ساعة ونصف. ناقشا خلالها، من بين أمور أخرى، الوضع في أوكرانيا واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن تنظيم لقاء شخصي بينهما.