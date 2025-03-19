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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز": "نريد أن نضع حدا لهذا، ونحن نعمل على ذلك. والأمريكيون لا يشاركون في الأحداث هناك، ولكن هذا الأمر كان محتملا، ولو بدأت الحرب العالمية الثالثة لهذا السبب لكان هذا حماقة ما بعدها حماقة".

ويأتي ذلك على خلفية الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الذي بحثا خلاله التسوية في أوكرانيا والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

وأعلن الكرملين في أعقاب الاتصال أن الرئيس الروسي أيد مقترح وقف الهجمات على منشآت الطاقة ومواقع البنية التحتية لمدة 30 يوما. واتفق الجانبان على مواصلة العمل من أجل تحقيق التسوية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار النزاع أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة روسيا