تراشق بالحجارة.. السيطرة على مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في قنا (صور)

تمكنت قوات أمن قنا، منذ قليل، من إعادة حركة المرور بشارع الجميل وسط مدينة قنا، وذلك عقب إغلاقه لمدة ساعة بسبب اشتباكات بالحجارة بين مجموعة من الشباب بسبب خلاف بين صاحب محل تجاري وشاب بالشارع مما دفع الشاب بالاستعانة بأصدقاءئه والمشاجرة مع صاحب المحل.

هذا وقد قام الأهالي بالخروج من الشارع وإغلاق أصحاب المحلات التجارية أبوابهم أمام الزبائن؛ خوفا من تعرض بضائهم للتلف.

ومن جانبها انطلقت قوات من شرطة مركز قنا إلى مكان الاشتباكات وتم فرض الأمن بالشارع، وضبط المتهمين وإغلاق الطريق لمدة ساعة للتأكد من عدم وجود أي أعمال شغب وتم إعادة فتحه منذ قليل أمام المواطنين والسيارات.