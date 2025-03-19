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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غرب خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف مروحي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس خلال الساعات الأخيرة.

ومساء الثلاثاء، استشهد ثلاثة فلسطينيين  إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا مجاورًا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف أسفر عن استشهاد مواطنين على الفور، بينما استشهدت مواطنة أخرى متأثرة بجروحها جراء قصف استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

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