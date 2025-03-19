أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية , بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 متأثرة بصعودها في البورصات العالمية لمستويات تاريخية غير مسبوقة بسبب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر ”خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 4275 جنيها للبيع، 4250 جنيها للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 4885.75 جنيه للبيع، 4857.25 جنيه للشراء.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم الأربعاء في الصاغة المصرية إلى 4478.5 جنيها للبيع، 4452.5 جنيها للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم نحو 3664.25 جنيه للبيع، 3642.75 جنيه للشراء.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المصري , بداية تعاملات اليوم نحو 2850 جنيها للبيع، 2833.25 جنيه للشراء.



فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر بداية اليوم نحو 2442.75 جنيه للبيع، 2428.5 جنيه للشراء.



و بلغ سعر جرام الذهب عيار “ 9 ” مستهل تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1832.25 جنيه للبيع، 1821.5 جنيه للشراء.



وحقق سعر أونصة الذهب اليوم في مصر (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) نحو 3034.77 دولار للبيع، و 3034.36 دولار للشراء.

وصعد سعر الجنيه الذهب “ و الذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” في الصاغة المصرية إلى ,34200 جنيها للبيع، 34000 جنيها للشراء, ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

في بورصة الذهب العالمية , ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة خلال تداولات أمس الثلاثاء في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بأزمة التعريفات الجمركية الأمريكية التي تزيد من الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3036 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 3001 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3021 دولارا للأونصة.