أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

سيطرت حالة من الهدوء النسبي علي أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك المركزي المصري 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 55.10 جنيها للشراء و55.24 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني, أمام الجنيه المصري داية اليوم فى البنك المركزي المصري , حوالي 65.46 جنيها للشراء و65.61 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري بداية اليوم , نحو 57.32 جنيها للشراء و57.46 جنيها للبيع.

ووصل سعر الـ 100 ين ياباني , أمام الجنيه المصري , بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري إلى 33.70 جنيه للشراء 33.77 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني, مستهل اليوم في البنك المركزي المصري نحو 6.97 شراء ونحو 6.99 جنيهات للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية , مقابل الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم الأربعاء في البنك المركزي امصري , و أكثرها تداولا وإقبالا ( الريال السعودي و الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي)



سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.44 جنيها للشراء ونحو 13.47 جنيها للبيع.



واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 163.73 جنيها للشراء ونحو 164.11 جنيها للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.72 جنيها للشراء ونحو 13.75 جنيها للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الريال القطري, مقابل الجنيه المصري , مستهل تعاملات اليوم الأربعاء , نحو

‏‎12.79 جنيه للشراء, و 13.86 جنيه للبيع.