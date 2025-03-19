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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين القصف الإسرائيلي على سوريا وتدعو لتحرك دولي

البوابة نيوز
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للقصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة رفض المملكة للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الاعتداءات المتكررة التي تتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم أمام هذه الانتهاكات، مطالبةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتها لمنع تفاقم الصراع وتفعيل آليات المحاسبة الدولية. كما جدّدت تضامنها الكامل مع سوريا، حكومةً وشعبًا.

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