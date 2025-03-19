أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري , مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، بعد أن تراجعت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء بجميع البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصري .

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي , 50.42 جنيه للشراء ونحو 50.52 جنيها للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني عند 50.60 جنيه للشراء و50.0 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلي 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه



جاء سعر الدولار في بنك نكست اليوم ليسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك ليسجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه



سجل سعر الدولار اليوم في المصرف الأهلي المتحد سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه

وصل سعر الدولار في اتش اس بي سي إلي 50.43 جنيه للشراء و 50.53 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية نحو 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه.



بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول بداية اليوم إلي , 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي , في البنك الأهلي المصري 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي , نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.





في بنك مصر سجل سعر صرف الدولار اليوم , 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات عند 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و جاء سعر الدولار في بنك فيصل بداية اليوم , 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



ثبت سعر الدولار في البنك العربي الافريقي عند 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



و وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلي 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.