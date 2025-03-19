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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكتلة الروسية بالكونجرس": بوتين وترامب قادران على التوصل لاتفاق تعزيز التعاون

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
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صرح العضو الديمقراطي السابق في الكونجرس الأمريكي، دينيس كوتشينيتش، الثلاثاء، بأن الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قادران على التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات تعاونية بين بلديهما.

وقال كوتشينيتش، المؤسس المشارك للكتلة الروسية في الكونجرس، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، إن "هذه خطوة مهمة نحو السلام وبإمكان الرئيسين ترامب وبوتين تجاوز خلافات الماضي والتوجه نحو علاقة تعاونية، حيث سيستفيد العالم من جميع الجهود التي يبذلها بلدانا العظيمان من أجل السلام".

ووصف كوتشينيتش المكالمة الهاتفية بين الزعيمين بأنها "بداية جيدة".

يذكر أنه خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة، ناقش بوتين وترامب فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، وسبل منع المزيد من التصعيد، وعددًا من القضايا الدولية، كما أيد الرئيس الروسي اقتراح نظيره الأمريكي بأن تمتنع أطراف النزاع في أوكرانيا عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة.

الكتلة الروسية الكونجرس فلاديمير بوتين دونالد ترامب اتفاق تعزيز التعاون