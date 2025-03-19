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الأربعاء 19 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: سندعم مقترح أمريكا بوقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الروسية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستدعم المقترح الأمريكي بوقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الروسية، معربا عن أمله في التحدث مع الرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين تحدثا، خلال الاتصال الهاتفي بينهما عن ضرورة وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي، حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية"، إن أوكرانيا وروسيا، قادران على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة، مضيفا أن أوكرانيا ستدعم أي مقترحات تؤدي إلى "سلام مستقر وعادل".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترح أمريكا وقف الضربات البنية التحتية للطاقة الروسية