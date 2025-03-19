أمريكا تهدد فنزويلا بعقوبات إضافية بشأن "المهاجرين"

هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم تقبل البلاد مواطنيها العائدين من الولايات المتحدة.

وقال روبيو في منشور على موقع إكس: "ما لم يقبل نظام مادورو تدفقًا ثابتًا من رحلات الترحيل، دون مزيد من الأعذار أو التأخير، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة شديدة ومتصاعدة".

لطالما رفض الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، قائلين إنها إجراءات غير شرعية تعادل “حربًا اقتصادية” مصممة لشل فنزويلا.

وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنه قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، على الرغم من أنهم ألقوا تاريخيا باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الموارد على العقوبات.