زيلينسكي: بوتين يرفض وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض فعليًا مقترحًا بوقف شامل لإطلاق النار في الحرب المستمرة بين البلدين.

ونشر زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة لهجوم روسي استهدف مدينة سومي باستخدام طائرة مسيّرة من طراز شاهد، مؤكدًا أن الهجوم تسبب في أضرار للبنية التحتية للطاقة في المدينة.

وأكد الرئيس الأوكراني أن رفض بوتين لوقف إطلاق النار يعكس استمرار النهج التصعيدي لروسيا وتصميمها على استمرار العمليات العسكرية، ما يعقد أي آمال بشأن الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات.

وكانت أوكرانيا قد دعت سابقًا إلى وقف إطلاق النار وتجميد العمليات القتالية لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سلام، إلا أن الجانب الروسي لم يُبدِ استجابة إيجابية لتلك الدعوات.

يذكر أن مدينة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، كانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيدًا مكثفًا للهجمات الروسية، ما أثار مخاوف من تأثيرات أوسع على البنية التحتية الحيوية في المنطقة.