يسرا اللوزي تنتهي من تصوير دورها في «المداح»

انتهت النجمة يسرا اللوزي من تصوير دورها في الجزء الخامس من مسلسل المداح، والذي لاقى ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتدنا على ظهورها الملائكي في شخصية الجنية الطيبة "تاج" التي ترافق صابر المداح (محمد هلال) في رحلته الصعبة ضد قوى الشر من بنات إبليس وأعوانهن.

تلعب "تاج" دورًا مهمًا ومؤثرًا في رحلة صابر وفي كل خطوة يخطوها برغم تعرضها للتهديد بالأذى من قوى الشر، حيث تظهر لصابر في الوقت المناسب لتدله وترشده لما يجب عليه فعله في خطوته التالية.

مسلسل المداح من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وتشارك يسرا اللوزي في بطولته مع محمد هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان وجوري بكر.

يأتي هذا بالتزامن مع ما تحققه يسرا اللوزي من ردود فعل قوية حول دورها في مسلسل لام شمسية، بشخصية رباب التي تعاني من الاكتئاب في ظل علاقة زوجية مضطربة. المسلسل من إخراج كريم الشناوي وتأليف ورشة سرد بقيادة مريم نعوم، وتشارك يسرا في بطولته مع أحمد السعدني، أمينة خليل، ومحمد شاهين.

أحدث أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل سراب الذي جسدت فيه دور "ملك"، طبيبة النساء التي تجد نفسها في قلب مثلث معقد من الحب والشك مع زوجها طارق (خالد النبوي)، لكن الماضي يلاحقها مع عودة خطيبها السابق نديم (هاني عادل) الذي يختطف نديم ابنها.