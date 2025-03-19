بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة التاسعة عشرة من رمضان 2025

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام والتهجد والذكر والدعاء والإطعام واللهم زكاة يارب ، اللهم ارحم والدينا وكل ذو صلة رحم صعدت روحه إلى البارىء الخالق يارب، اللهم انزل علينا السكينة والامان فى أوطاننا، اللهم ارزقنا الصحة والستر والرضا يارب، اللهم اعفو عنا يارب انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَاۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا كَبِيرٗا (21) يَوۡمَ يَرَوۡنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشۡرَىٰ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُجۡرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا (22) وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا (23) أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ يَوۡمَئِذٍ خَيۡرٞ مُّسۡتَقَرّٗا وَأَحۡسَنُ مَقِيلٗا (24) وَيَوۡمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلۡغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا (25))صدق الله العظيم

اللهم نرجو لقاءك من قلوبنا يارب، اللهم ارزقنا الجنة يارب، اللهم ارحم شهداءنا واشفى مرضانا يارب، اللهم انصر مصر وفلسطين على الصهاينة ورد كيدهم فى نحرهم يارب، اللهم يا مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كله ارزقنا من حيث لا نحتسب يارب، الهم وفقنا واولادنا واحفادنا الى ما تحب وترضى يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

يسم الله الرحمن الرحيم ( ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ لِلرَّحۡمَٰنِۚ وَكَانَ يَوۡمًا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ عَسِيرٗا (26) وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا (27) يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا (28) لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا (29) وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا (30))صدق الله العظيم

اللهم انصرنا على القوم الظالمين يارب،اللهم نجنا من كل هامة لامة بكلماتك التامة يارب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم وشروره يارب، اللهم نجنا من عين سامة يارب، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يارب، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور حياتنا يارب، وصلى اللهم على سيجنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجٗا وَقَمَرٗا مُّنِيرٗا (61) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ يرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورٗا (62) وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ، يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا (63) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا (64) وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا (66) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا (67)) صدق الله العظيم

اللهم أهل غزة غزة على الصهاينة يارب، اللهم صفى النفوس من شوائب الكراهية يارب، اللهم اشفينا من كل داء سكن اجسادنا يارب،اللهم لك نسكى ومحياى ومماتى يارب العالمين، اللهم ارحمنا واغفر لنا واعتقنا من النار قى رمضان يارب، اللهم اهدنا الى ماتحب ونرضى يارب، اللهم اقبل توبتنا يارب، اللهم اهدنا فى من هديت وتولنا فى من توليت وقنا واصرف عنا شر ماقضيت تبارك ونعاليت يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ (80) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ (81) وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ (82) رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّـٰلِحِينَ (83) وَٱجۡعَل لِّي لِسَانَ صِدۡقٖ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ (84) وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (85) وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ (86) وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ (87) يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ (89) صدق الله العظيم

اللهم ادعوك بقلب سليم ولسان صدق، اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووحدة صف الأزهر والكنيسة يارب، اللهم احفظ أرض مصر يارب، اللهم احفظ حدود مصر يارب، اللهم احفظ سيناء يارب، اللهم احفظ مصر وأطفالها ونساءها وشبابها ورجالها وشيوخها وأصلح ذات بين المصريين ووحد صفهم فى مواجهة كل معتدى آثيم يارب، اللهم احفظ مصر ومزارعها ومصانعها ومدارسها وجامعاتها يارب، اللهم قوىنا يارب، اللهم انصرنا يا رب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.