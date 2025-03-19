ترامب يشيد بنتائج مكالمته الهاتفية مع بوتين حول أوكرانيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بنتائج مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وقال ترامب - في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" -: "كانت مكالمتي الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيجابية ومثمرة للغاية، اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع تفاهم على العمل بسرعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، حتى إنهاء هذه الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا".

واستطرد ترامب قائلًا: "ما كانت هذه الحرب لتندلع لو كنت رئيسًا!"، مشيرًا بعد ذلك إلى الجوانب التي ناقشها مع بوتين خلال المكالمة التي استمرت عدة ساعات، بحسب بيان البيت الأبيض.

وتابع ترامب: "ناقشنا العديد من جوانب عقد السلام، بما في ذلك مقتل آلاف الجنود، ويرغب كل من الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي في إنهاء هذه الحرب، هذه العملية الآن سارية المفعول بكامل قوتها، ونأمل أن ننجز المهمة من أجل الإنسانية!".