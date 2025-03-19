ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لتمكين المحليات من الاستعداد لحوادث مثل الهجمات الإلكترونية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا "لتمكين الولايات والمحليات والمواطنين من الاستعداد بشكل أكثر فعالية لحوادث مثل الهجمات الإلكترونية والظواهر الجوية".

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذا الإجراء يطلق ما يُسمى بـ"استراتيجية وطنية للمرونة" لتحديد ما يُسمى "الأولويات والوسائل والسبل الكفيلة بتعزيز مرونة الأمة".

ورأت "سي إن إن" أن هذا يأتي في الوقت الذي فكّر فيه ترامب علنًا في تفكيك الوكالة الفيدرالية المُكلّفة بالاستجابة للكوارث الطبيعية وهي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، مضيفة أنه خلال زيارة له إلى ولاية كارولينا الشمالية في يناير الماضي لمعاينة أضرار إعصار هيلين، صرّح ترامب بأنه يود أن "تختفي" الوكالة، وأن تُكلّف الولايات بإدارة جهود الإغاثة من الكوارث.

وخلال الشهر الماضي، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن خطة الإدارة الأمريكية لإجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وإجراء تغييرات جذرية في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أثارت قلق بعض مسؤولي الولايات، وحتى المشرّعين الجمهوريين، الذين يخشون أن تُضعف هذه الخطة الاستجابة للكوارث المستقبلية.