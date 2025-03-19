وزير الشباب يشهد المؤتمر السنوي الرابع لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والذي أقيم أمس الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمدو لابرنج سفير الكاميرون بمصر، وبمشاركة أكثر من 45 من رؤساء البعثات الدبلوماسية، من سفراء ودبلوماسيين وملحقين تجاريين واقتصاديين من مختلف الدول الأفريقية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية التعاون بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة في تعزيز الاقتصاد القاري، مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية في دعم المشروعات التي تساهم في تطوير القارة الأفريقية، مثمنًا دور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تحقيق تكامل اقتصادي ومجتمعي من خلال دمج الجهود المصرية الأفريقية وخلق نسيج قوي في مجتمع الأعمال المصري الافريقي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن مصر تضع في أولوياتها تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الشباب والرياضة، مع التركيز على تقديم الدعم الفني والتدريبي للكوادر الشابة في مختلف المجالات.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عروض لمنتجات ومشروعات أفريقية تمثل عدة دول، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وحضور صفوة مجتمع الأعمال المصري من أعضاء الجمعية وغيرهم من المستثمرين ورجال الأعمال، ومشاركة أكثر من 80 شخصية بارزة، تشمل رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، قيادات الإعلام المصري والدولي، ممثلي لجان مجلس النواب، الغرف التجارية، التمثيل التجاري، الرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الجمارك، والبنوك الدولية.

كما شهد الوزير فعاليات "الليلة الرمضانية الأفريقية"، التي أقيمت ضمن أعمال المؤتمر، والتي جمعت ممثلين عن عدد من الدول الأفريقية. والتي تعد مناسبة لتوطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

يُذكر أن المؤتمر السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يعد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في تقوية الروابط بين مصر والدول الأفريقية، ويهدف إلى زيادة فرص التعاون التجاري والاستثماري على مستوى القارة.