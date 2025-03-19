«الرعاية الصحية» تكرم عددًا من الرموز الطبية بمناسبة «يوم الطبيب المصري»

قام الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال احتفالية الهيئة بـ«يوم الطبيب المصري»، بتكريم عدد من الرموز الوطنية والقامات العلمية العاملة في المجال الطبي، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة القطاع الصحي.

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أن هذا التكريم يأتي في إطار توجه الدولة لدعم الأطباء والعاملين في المجال الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية لتعزيز بيئة العمل الطبية.

وأضاف السبكي، أن مصر تحظى بوجود قيادة سياسية تضع الرعاية الصحية ضمن أولوياتها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم المستمر للأطباء والفرق الطبية، مما انعكس في عدد من التشريعات والامتيازات الممنوحة لهم.

وأشار السبكي، إلى أن مصر محظوظة بوجود قيادة سياسية تضع الرعاية الصحية ضمن أولوياتها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم المستمر للأطباء والفرق الطبية، مما انعكس في عدد من التشريعات والامتيازات الممنوحة لهم.