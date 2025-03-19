«السبكي»: ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة بمنظومة «التأمين الصحي الشامل»

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حزمة الحوافز التي تم تطبيقها ساهمت في زيادة معدلات استقطاب الكوادر الطبية بمنشات الهيئة، مشيرًا إلى أن هناك مرونة كبيرة في التعاقد مع الفرق الطبية، سواء بنظام الحالة أو الشيفت أو بالشهر، بما يضمن استقطاب أكبر عدد من الأطباء وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وأوضح «السبكي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش احتفالية الهيئة بـ«يوم الطبيب المصرى»، أن توزيع الخدمات والمنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل يتم وفق معايير دقيقة، حيث يتم الاعتماد على نتائج المسح السكاني وتحديد مناطق الكثافة السكانية لضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وفيما يتعلق بالاشتراكات، أكد السبكي أن الفئات غير قادرة معفاة تمامًا من دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، حيث تتولى الدولة تغطية هذه التكاليف لضمان حصولهم على الخدمات الطبية دون أي أعباء مالية، مشيرا ان قيمة الاشتراكات لا تتجاوز 450 جنيه فقط، وتتحمل الدولة كافة تكاليف العلاج للمنتفعين بالكامل.

وأكد «السبكى»، على أن تطبيق نظام الحوافز الطبية سيكون مرتبطًا بحجم المعرفة والمعلومة الخاصة بالكادر الطبي، مما يدفع الأطباء إلى التطوير المستمر لمهاراتهم ومعرفتهم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الأطباء سيكون لديهم فرصة للتعاقد مع الهيئة من خلال عياداتهم الخاصة لتقديم خدمات التشخيص للمرضى، مما يوسع قاعدة مقدمي الخدمات الطبية ويعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

